Илон Маск заявил об отказе Цукерберга от поединка с ним в римском Колизее

Маск предложил Цукербергу провести бой у него дома, однако снова получил отказ - основатель Meta* сказал, что путешествует.

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Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что глава американской корпорации Meta Platforms Inc.* (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее. Об этом Маск написал в своем посте в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Краткое описание боя: я пошутил в Х о бое с Цуком, Цук ответил: "Пришли мне место", Италия любезно предложила Колизей, Цук отказался», - следует из поста Маска.

Миллиардер сообщил, что, получив отказ Цукерберга от боя в Колизее, предложил приехать к основателю Meta* домой и провести поединок там, однако в ответ услышал, что тот «путешествует».

«Есть ли вообще место, где он (Цукерберг. - Прим. ред.) готов драться?» - добавил Маск.

Ранее появилась информация, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался готовить Илона Маска к бою против Цукерберга.

Спустя время Маск рассказал, что может проиграть Цукербергу, если поединок будет длинным. В таком случае основатель Meta* выиграет за счет выносливости. Если же бой будет коротким, то Маск считает, что он победит.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.