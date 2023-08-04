Экс-чемпион UFC Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою против Цукерберга

По информации источника, американский миллиардер Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов подготовил его к бою против Марка Цукерберга.

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Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск хотел, чтобы российский боец, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов занимался его подготовкой к бою против Марка Цукерберга, главы американской корпорации Meta Platforms Inc.* (признана в РФ экстремистской), однако получил отказ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кругах спортсмена.

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам неизвестны», - заявил источник.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Meta* хочет создать приложение-конкурент Twitter, после чего Маск вызвал главу корпорации на поединок. Изначально предполагалось, что бой пройдет в Лас-Вегасе, но потом Маск не исключил, что возможным местом поединка может стать Колизей.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.