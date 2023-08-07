Маск рассказал, в каком случае может проиграть Цукербергу

Илон Маск сказал, что его вес значительно больше, чем вес его противника в предстоящем бое Марка Цукурберга.

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Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что может проиграть в своем предстоящем бое с Марком Цукербергом, если бой окажется длинным.

«Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю. Если длинным, он может победить за счет выносливости», - написал Маск в Twitter.

Он также добавил, что в настоящий момент его вес значительно больше, чем Цукерберга, и составляет 136 килограмм. Именно поэтому в смешанных единоборствах существуют весовые разделения.

Ранее Маск высказал желание тренироваться к предстоящему бою под руководством российского бойца Хабиба Нурмагомедова, однако экс-чемпион UFC отказал предпринимателю. О причинах отказа неизвестно.