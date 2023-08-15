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Шеф-пилот, Герой России Беляев рассказал, как важна многофункциональность МиГ-35 в зоне СВО

Ирина Елагина
18:12 15.08.2023
Российские военные уже оценили удобство, простоту и понятность МиГ-35 и их многофункциональность - способность работать как по воздушным, наземным, так и по морским целям.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Шеф-пилот ОАК-ОКБ МиГ, Герой России Михаил Беляев на МВТФ «Армия-2023» рассказал о преимуществах нового истребителя МиГ-35 и как самолет показал себя в зоне специальной военной операции.

«МиГ-35 - это легкий истребитель поколения 4 ++, он является многофункциональным, может работать как по воздушным, наземным, так и по морским целям. При проектировании закладывалась возможность применения всей номенклатуры вооружения для решения этих задач. Можно говорить о том опыте, который мы приобрели в рамках СВО, и с учетом этого опыта, той номенклатуры вооружений, которое применяется и может применяться, надо идти дальше и развиваться. И мы планируем все те достижения, которые были получены, реализовать на самолетах МиГ-35», - отметил летчик.

Он добавил, что речь идет об улучшении точности боевой работы истребителей.

«Точностные характеристики для применения именно в рамках СВО, которые необходимы, требуются для успешной работы авиации, выполнения всех поставленных задач. Необходимо по критерию стоимость-эффективность добиться улучшения», - уточнил Беляев.

Среди преимуществ новых МиГов, по мнению шеф-пилота, их многофункциональность при сохранении всех достоинств прежней модели.

«Если говорить о маневренных качествах, они сохранили все лучшее, что было в МиГ-29. Это в первую очередь скорость и возможность ведения воздушного боя. Дополнительно к этому самолет МиГ-35 обрел новые качества, многофункциональность - возможность уничтожать воздушные, наземные цели, морские цели, работать именно в рамках того, что сейчас необходимо», - рассказал Беляев.

Беляев подчеркнул, что среди главных достоинств МиГов - их простота и надежность.

«Мы гордимся тем, что все самолеты марки "МиГ" созданы совместно конструкторами и летчиками. Сейчас это называется дружественный интерфейс - взаимодействие экипажа и бортовой радиоэлектронной системы самолета. Это то, что мы говорим: удобно, просто и понятно. Мне всегда хочется верить, что самолеты МиГ удобны, просты и поняты для летчика и в освоении, и в применении непосредственно для решения тех задач, для которых они предназначены», - подытожил Беляев.


Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Департамента информационных систем МО РФ полковник Николай Лишин на форуме «Армия-2023» затронул тему подготовки операторов дронов с помощью программ с элементами компьютерных игр. 

Напомним, что с выпуском боевых МиГов связан нижегородский завод «Сокол», отметивший в прошлом году 90-летний юбилей.

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