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Полковник Лишин: современный бой во многом напоминает некоторые компьютерные игры

15:31 15.08.2023
Николай Лишин подчеркнул важность идей, которыми должна быть наполнена игра. Если в играх для молодежи не будет российских нарративов, то там будут нарративы противника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Заместитель руководителя Департамента информационных систем МО РФ, полковник Николай Лишин, в интервью «Звезде» на форуме «Армия-2023» заявил, что у современных боевых действий и некоторых компьютерных игр есть много общего.

«Что такое современный бой - это, фактически, умение принять решение на разнородных данных, поступающих, в том числе, на экраны мониторов. Это не сильно отличается от определенных типов игр, когда игрок на основании множества разнородной информации, которая к нему поступает, должен принять то или иное решение», - отметил Лишин.

Он добавил, что человек, который играет в игры, обладает некоторыми навыками. К примеру, его будет потом легче научить управлять дронами. Полковник заметил, что МО РФ готовит операторов беспилотников с помощью определенных программ, где есть также и игровые компоненты.
Николай Лишин также подчеркнул важность идеологического аспекта в компьютерных играх. По его словам, необходимо обеспечить возможность играть за идеалы, отражающие интересы России, а также оградить от тех идей и нарративов в играх, которые этому противоречат.

«Если ты хочешь что-то регулировать, то ты должен этот процесс, как минимум, возглавить», - сказал Лишин.

Полковник заявил, что сейчас играми увлекается больше людей, чем кинематографом. Поэтому важно закладывать в них воспитательный аспект - или есть риск потерять поколение. При этом очень важно, чтобы игра была интересной и талантливо сделанной, в противном случае к ней никто не проявит интереса.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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