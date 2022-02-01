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Тысячи боевых МиГов за 90 лет: нижегородский завод «Сокол» отмечает юбилей

Олег Лавров
07:58 01.02.2022
Легендарный нижегородский завод «Сокол» отмечает юбилей. Именно сотрудничество с КБ Микояна сделало предприятие одним из лидеров авиационной отрасли. В его цехах рождались истребители МиГ-25, МиГ-29 и МиГ-31, которые знает весь мир.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мастер цеха по модернизации истребителей-перехватчиков Сергей Васляев с гордостью рассказывает, как его девятилетний сын узнал, над чем работает отец. Случилось это в прошлом году, во время Парада в День Победы. Тогда в небе над Красной площадью четверка МиГ-31К вызвала восторг у зрителей. К работе над этими самолетами и приложил свою руку Сергей Васляев.

«У ребенка дух захватило. Я когда вижу самолет, как он взлетает, у самого дух захватывает. Звук очень воодушевляющий, скажем так. Ребенок у меня просто ахнул! Говорит теперь, что я главный на заводе. Мы видели по телевизору, а не вживую. Вживую их мало где увидишь – машина секретная», - поделился он.

Секретным этот МиГ, взлетевшим впервые чуть ли не полвека назад, делает новое оружие и как следствие - глубокая модернизация под него. Речь идет о гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал». Он неуязвимом для систем ПВО, о чем говорил президент в послании Федеральному Собранию чпетыре года назад.

При модернизации 31-х МиГов на самолетах полностью меняют бортовое оборудование, проводку, резиновые изделия и даже фонарь кабины. В зависимости от состояния самолета могут заменить до 50% стальных деталей.

31-й МиГ – первый советский боевой самолет четвертого поколения. Наследник легендарной «25-ки», которая в три раза превысила скорость звука и установила 29 различных мировых рекордов. После войны, строить самолеты, разработанные конструкторским бюро имени Микояна, начали на Горьковском авиазаводе № 21. Сейчас он называется – «Сокол». У истоков уникального производства стоял Олег Голубев, свой путь на заводе в первой половине 60-х он начал с преддипломной практики.

«Мне предложили остаться на МиГ-21 начальником цеха или пойти замом в новый цех и организовывать этот цех по МиГ-25. Нет, я не пойду начальником цеха. Я пойду организовывать новый цех. Мне было интересно на новом самолете», - рассказал ветеран НАЗ «Сокол» Олег Голубев.

При создании новой машины был использован инновационный подход к проблемам сопротивления, устойчивости, вибрации, охлаждения. Фюзеляж 25-го МиГа имел пять км сварных швов, заклепки практически отсутствовали. С ними Олег Голубев до этого вдоволь повозился еще на 21-х МиГах.

В этом году нижегородскому авиастроительному заводу «Сокол» - 90. Сегодня завод входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. Начиналось все с биплана И-5. В Великую Отечественную каждый четвертый истребитель дали фронту горьковчане. После Великой Победы предприятие начало массовый выпуск МиГов. Всю линейку от МиГ-15 до комплектующих для новейших МиГ-35 производили здесь. И сейчас рабочие этого, одного из старейших, авиационного предприятия осваивают сборку секций фюзеляжа турбовинтовых Ил-114-300, которые уже в ближайшее время начнут поставляться в гражданскую авиацию.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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