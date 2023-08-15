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Герой СВО «Струна» рассказал курсантам о своем позывном

Алексей Курильченко
18:25 15.08.2023
Военнослужащий отметил, что каждый участник СВО является героем для своей семьи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Командир морских пехотинцев Влад, чей позывной «Струна» уже стал символом героизма, выступил перед курсантами на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023». Он вспомнил о своем первом интервью и рассказал, как относится в своей известности.

«Хотелось бы, чтобы слова, сказанные в первом интервью, были услышаны и до конца поняты. Что данный позывной и, так скажем, символ этого времени, СВО, оставался символом, олицетворяющим всех командиров, которые сейчас выполняют свои боевые задачи», - рассказал «Струна».

При этом он пожелал, чтобы люди не зацикливались лишь на его персоне - ведь среди участников спецоперации есть множество героев.

«Я считаю, что каждый человек по жизни выбирает для себя свой символ. Нужно понимать, что каждый, кто занимается защитой интересов государства, выполнением боевых задач, в своей семье и является символом СВО, героем и не стоит зацикливаться на одном образе», - рассказал Влад.

Напомним, что «Струна» в зоне СВО участвовал в освобождении Мариуполя. Позже ему было присвоено звание Героя России.

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