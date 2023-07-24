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Герой СВО с позывным «Струна» раскрыл свою личность и впервые показал лицо

Ян Брацкий
19:02 24.07.2023
В должности командира взвода морских пехотинцев позывной «Струна» освобождал Мариуполь, за что получил звание Героя России.
Герой СВО с позывным «Струна» раскрыл свою личность и впервые показал лицо
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Командир морских пехотинцев с позывным «Струна» впервые раскрыл свое лицо. Молодой солдат борется с украинскими националистами и уже успел стать героем спецоперации по защите мирного Донбасса. Многочисленные интервью молодой командир давал исключительно в маске, никогда не показывая своего лица.

«Зовут меня Влад. Родом я из Кирова, Вятский край. В юности принял решение, что буду военным. Крылатая пехота, она везде всегда впереди, соответственно, выбор у меня пал именно на ВДВ. Окончил обучение в 2020 году. Потом попал в подразделение морской пехоты Черноморского флота», - отметил он в беседе с RT.

Воспитанием будущего героя занимались дедушка и бабушка. Дед был военным, воспитывал соответствующе. В зоне спецоперации «Струна» с первых дней. Выполнял задачи в должности командира взвода десантно-штурмового подразделения морской пехоты. Освобождал Мариуполь, за что получил звание Героя России.

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