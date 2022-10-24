В Кремле подтвердили присвоение звания Героя РФ командиру морпехов Струне
Командир взвода 810-й бригады морской пехоты получил ранение во время боя в зоне проведения специальной военной операции.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
В Кремле подтвердили информацию о том, что командиру взвода 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Струна было присвоено звание Героя России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, было присвоено (звание Героя РФ. - Прим. ред.)», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.
Ранее канал RT сообщил, что президент РФ Владимир Путин присвоил Струне звание Героя России. Военнослужащий был ранен в бою и лишился ноги.
В конце октября получивший звание Героя России майор Энвер Набиев рассказал о дальнейших планах. Военнослужащий признался, что гордится полученной наградой и планирует вернуться в зону спецоперации на Украине.