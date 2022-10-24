В Кремле подтвердили присвоение звания Героя РФ командиру морпехов Струне

Командир взвода 810-й бригады морской пехоты получил ранение во время боя в зоне проведения специальной военной операции.

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В Кремле подтвердили информацию о том, что командиру взвода 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Струна было присвоено звание Героя России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, было присвоено (звание Героя РФ. - Прим. ред.)», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее канал RT сообщил, что президент РФ Владимир Путин присвоил Струне звание Героя России. Военнослужащий был ранен в бою и лишился ноги.

В конце октября получивший звание Героя России майор Энвер Набиев рассказал о дальнейших планах. Военнослужащий признался, что гордится полученной наградой и планирует вернуться в зону спецоперации на Украине.