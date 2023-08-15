В коломенском КБМ рассказали, на что способен комплекс ПВО «Гибка-С»

ЗРК способен вести огонь по воздушным целям на дальности до шести километров и высоте до четырех километров.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Зенитный ракетный комплекс «Гибка-С» - мобильный комплекс противовоздушной обороны на базе многоцелевого автомобиля повышенной проходимости «Тигр». О его возможностях рассказал «Звезде» представитель Конструкторского бюро машиностроения в Коломне, замначальника управления Александр Романюк.

«Нашим предприятием разработана и изготовлена боевая машина отделения стрелков-зенитчиков, она входит состав зенитного ракетного комплекса "Гибка-С". Четыре человек экипаж - командир отделения, водитель и два стрелка-зенитчика. На вооружении находятся или ракеты "Игла-С", или "Верба"», - сказал он на форуме «Армия-2023».

Комплекс имеет дальность поражения шесть километров, высота - до 3,5 километра и выше, в зависимости от цели и местности. ЗРК способен вести огонь по различным видам воздушных целей, включая беспилотники и вертолеты.

Ранее в студии «Звезды» адвокат Александр Грибаков высказал свое отношение к людям, выкладывающим в Сеть работу ПВО. Он указал на необходимость запрещающего закона с соответствующими мерами ответственности для тех, кто публикует подобные видео.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.