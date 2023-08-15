В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В коломенском КБМ рассказали, на что способен комплекс ПВО «Гибка-С»

14:29 15.08.2023
ЗРК способен вести огонь по воздушным целям на дальности до шести километров и высоте до четырех километров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Зенитный ракетный комплекс «Гибка-С» - мобильный комплекс противовоздушной обороны на базе многоцелевого автомобиля повышенной проходимости «Тигр». О его возможностях рассказал «Звезде» представитель Конструкторского бюро машиностроения в Коломне, замначальника управления Александр Романюк.

«Нашим предприятием разработана и изготовлена боевая машина отделения стрелков-зенитчиков, она входит состав зенитного ракетного комплекса "Гибка-С". Четыре человек экипаж - командир отделения, водитель и два стрелка-зенитчика. На вооружении находятся или ракеты "Игла-С", или "Верба"», - сказал он на форуме «Армия-2023».

Комплекс имеет дальность поражения шесть километров, высота - до 3,5 километра и выше, в зависимости от цели и  местности. ЗРК способен вести огонь по различным видам воздушных целей, включая беспилотники и вертолеты.

Ранее в студии «Звезды» адвокат Александр Грибаков высказал свое отношение к людям, выкладывающим в Сеть работу ПВО. Он указал на необходимость запрещающего закона с соответствующими мерами ответственности для тех, кто публикует подобные видео.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:24 Армия
МО РФ: удар высокоточным оружием нанес значительный ущерб ВПК Украины
15:03 В стране и мире
Видео
От взорвавшейся в Дагестане АЗС осталась гигантская воронка
13:54 Армия
Видео
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили 6-часовой полет над нейтральными водами Японского моря
12:58 Армия
Видео
МО РФ показало кадры досмотра следовавшего в порт Измаил сухогруза «Сукра Окан»
11:42 В стране и мире
Лавров заявил, что Запад повышает угрозу столкновения ядерных держав
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.