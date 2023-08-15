Адвокат Грибаков: снимать на видео работу ПВО - благотворительная помощь ВСУ

Адвокат Александр Грибаков отметил, что если для того, чтобы не снимать такие видео, гражданской сознательности не хватает, то нужен запрещающий закон с соответствующими мерами ответственности.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Адвокат Александр Грибаков в студии «Звезды» на форуме «Армия-2023» заявил, что те, кто снимает на телефон работу ПВО, по сути, оказывают благотворительную помощь врагу.

Грибаков отметил, что сейчас такое время, что у всех мобильные телефоны. Есть категория граждан, что снимают на видео все подряд - начиная от кошечек и собачек и заканчивая системами ПВО.

«Это опасно. Если информация попадает в Сеть, такие граждане оказывают благотворительную помощь ВСУ», - подчеркнул адвокат.

Это опасно, причем как для расчетов ПВО, так и для тех, кто это снимал. Если противник таким образом поймет расположение системы, то неприятель может нанести удар по этому месту.

Александр Грибаков резюмировал: если для того, чтобы не снимать такие видео, гражданской сознательности не хватает, то нужен запрещающий закон с соответствующими мерами ответственности.