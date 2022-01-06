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Российские войска впервые получат ЗРК «Гибка-С» в 2022 году

16:28 06.01.2022
Также в соединения военных округов продолжится поставка ПЗРК «Верба».
Российские войска впервые получат ЗРК «Гибка-С» в 2022 году
© Фото: Рособоронэкспорт
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В этом году взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности «Гибка-С» впервые поступят в войска. Боевые машины смогут вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО, а также управлять огнем в режиме реального времени благодаря оснащению средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена.

Кроме того, в соединения военных округов будет продолжена поставка современного переносного зенитного ракетного комплекса ПЗРК «Верба», который имеет высокую эффективность в условиях воздействия оптических помех.

Зенитный ракетный комплекс «Гибка-С» малой дальности предназначен для обеспечения противовоздушной обороны и способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Андрей Работнов.

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