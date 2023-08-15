МО РФ показало кадры досмотра следовавшего в порт Измаил сухогруза «Сукра Окан»

Досмотровая группа проверила помещение корабля на наличие запрещенных грузов, после чего сухогруз продолжил движение по заданному направлению.

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Досмотровая группа патрульного корабля Черноморского флота «Василий Быков» 13 августа провела досмотр сухогруза «Сукра Окан», следовавшего под флагом Палау в украинский порт Измаил. Судно не выполнило требование по остановке, после чего в воздух был поднят вертолет Ка-29. Кадры досмотра публикует Министерство обороны России.

На сухогруз высадилась группа российских военнослужащих. Были проведены мероприятия по проверке документации и досмотру помещений судна на наличие запрещенных грузов. После досмотра был составлен проверочный протокол, судно продолжило движение в украинский порт.

«В ходе проведенных досмотровых мероприятий работа инспекционной группы осуществлялась профессионально, в соответствии с требованиями международных документов», - отметили в Минобороны.

Ранее Черноморский флот предупредил мореплавателей о наличии минной опасности в северо-западной части Черного моря. В акватории была обнаружена украинская морская мина, которая бесконтрольно дрейфовала и создавала опасность для гражданских судов.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.