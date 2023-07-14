ЧФ предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря

Предупреждение связано с тем, что была обнаружена украинская морская мина, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для безопасного плавания гражданским судам.

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Черноморский флот предупредил мореплавателей о наличии минной опасности в северо-западной части Черного моря, сообщает Министерство обороны России.

Предупреждение связано с тем, что была обнаружена украинская морская мина, которая бесконтрольно дрейфовала и создавала опасность для гражданских судов.

В российском военном ведомстве уточнили, что мину установили украинские ВМС в начале прошлого года во время беспорядочного минирования прибрежных вод Черного моря.

В МО РФ напомнили, что подобные случаи уже происходили. Так, например, в марте прошлого года две якорные мины, которые установили ВСУ возле берегов Одессы, позже нашли дрейфующими у Румынии и Турции.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.