В Черном море «Василий Быков» принудительно остановил сухогруз, следовавший на Украину
Российские военные в Черном море принудительно остановили сухогруз, следовавший на Украину. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.
Как уточняется, этим утром патрульный корабль Черморфлота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау - он направлялся в украинский порт Измаил.
Капитан сухогруза проигнорировал требование российского корабля остановиться для досмотра судна на предмет перевозки запрещенных грузов.
«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», - говорится в сообщении МО.
Чтобы провести досмотр, с борта российского корабля подняли Ка-29 с группой российских бойцов. После радиопереговоров сухогруз замедлился. По завершении досмотра судно «Сукра Окан» продолжило следовать в порт Измаил.
Ранее Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части моря.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.