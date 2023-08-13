В стране и мире В Черном море «Василий Быков» принудительно остановил сухогруз, следовавший на Украину Капитан сухогруза проигнорировал требование российского корабля остановиться для досмотра судна на предмет перевозки запрещенных грузов. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военные в Черном море принудительно остановили сухогруз, следовавший на Украину. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России. Как уточняется, этим утром патрульный корабль Черморфлота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау - он направлялся в украинский порт Измаил. Капитан сухогруза проигнорировал требование российского корабля остановиться для досмотра судна на предмет перевозки запрещенных грузов. «Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», - говорится в сообщении МО. Чтобы провести досмотр, с борта российского корабля подняли Ка-29 с группой российских бойцов. После радиопереговоров сухогруз замедлился. По завершении досмотра судно «Сукра Окан» продолжило следовать в порт Измаил. Ранее Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части моря. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика