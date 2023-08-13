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В Черном море «Василий Быков» принудительно остановил сухогруз, следовавший на Украину

12:29 13.08.2023
Капитан сухогруза проигнорировал требование российского корабля остановиться для досмотра судна на предмет перевозки запрещенных грузов.
В Черном море «Василий Быков» принудительно остановил сухогруз, следовавший на Украину
© Фото: Минобороны России
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Российские военные в Черном море принудительно остановили сухогруз, следовавший на Украину. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Как уточняется, этим утром патрульный корабль Черморфлота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау - он направлялся в украинский порт Измаил.

Капитан сухогруза проигнорировал требование российского корабля остановиться для досмотра судна на предмет перевозки запрещенных грузов.

«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», - говорится в сообщении МО.

Чтобы провести досмотр, с борта российского корабля подняли Ка-29 с группой российских бойцов. После радиопереговоров сухогруз замедлился. По завершении досмотра судно «Сукра Окан» продолжило следовать в порт Измаил.

Ранее Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части моря.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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