Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО

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В первых дней специальной военной операции украинские боевики начали укрываться в гражданских объектах, использую мирных граждан как «живой щит». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.

«С первых дней конфликта украинские власти широко используют гражданские объекты для укрытия войск и боевой техники. Школы переоборудуются в казармы, в жилых районах размещаются укрепрайоны и позиции тяжелой техники. При этом мирное население не эвакуируется и служит живым щитом для прикрытия войск. Характерный пример - создание Зеленским "фортеции Бахмут", что привело к значительным масштабам разрушений в городе», - заявил Шойгу.

Напомним, что 15 августа на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» открывается XI Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2023). В этом году на ней будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов