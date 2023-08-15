Шойгу констатировал неспособность западного вооружения обеспечить превосходство на поле боя

Министр обороны заметил, что некоторые образцы техники НАТО уступают по качеств даже советскому оружию.

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Поставки западного вооружения неспособны обеспечить превосходство на поле боя, это показал опыт специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.

«В ходе специальной военной операции российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя», - заявил Шойгу.

Министр обороны отметил, что ряд иностранных вооружений уступаем по своим боевым качествам даже советским образцам. У России сегодня есть все необходимое для эффективного уничтожения техники НАТО.

Напомним, что 15 августа на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» открывается XI Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2023). В этом году на ней будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов