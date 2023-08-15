Шойгу: среди западных поставок оружия Киеву нет ничего уникального и неуязвимого

Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы, заявил министр обороны РФ.

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Среди военной техники, которую украинская сторона получает от Запада в рамках военной помощи, нет ничего уникального и неуязвимого, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, обращаясь к гостям и участникам Московской конференции по международной безопасности.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет», - сказал он.

По словам министра, ряд образцов советской военной техники превосходит западную по своим боевым качествам.