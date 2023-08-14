В Минпромторге заявили, что указание цен за кг и литр приведет к подорожанию продуктов

У продавцов вырастут издержки на модернизацию учетных систем после введения цен за 1 килограмм и 1 литр, а оплачивать затраты, по мнению Минпромторга, будут простые покупатели.

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В Минпромторге не одобрили идею указывать стоимость продуктов в виде круглой цифры - одного килограмма или одного литра. В министерстве считают, что для этого необходима модернизация учетных систем, а она поведет за собой подорожание товаров.

У продавцов вырастут издержки, стоимость которых они возложат на покупателей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минпромторга, отправленный в Государственно-правовое управление.

Еще одной недоработкой инициативы, как считает министерство, являются общие правила для всех категорий продуктов, хотя, например, нет необходимости менять ценник для кофе, жвачки, чипсов или чая.

Ранее стало известно, что такая идея родилась у депутата Госдумы на фоне того, что цены товаров часто увеличиваются или не меняются, в то время как объем сокращается. Например, упаковка молока может начать весить на 100-200 мл меньше, а цена будет прежней.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что подобный законопроект сможет защитить потребителей от введения в заблуждение. По его мнению, нужно указывать два варианта цены: за упаковку товара и единицу массы или объема.