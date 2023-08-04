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Магазины в России могут обязать указывать цену за килограмм или литр товара

Анастасия Бобылева
05:36 04.08.2023
Так потребителю будет легче понять, какой товар дешевле, а какой - дороже.
Магазины в России могут обязать указывать цену за килограмм или литр товара
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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В России могут принять закон, обязывающий магазины и торговые сети указывать цену на товар за 1 литр или 1 килограмм. Соответствующая инициатива будет рассмотрена в Госдуме в октябре.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей». Он связан с тем, что цена на товар часто уменьшается или остается прежней, в то время как его объем сокращается, и эта ситуация, как пишут «Известия», вызывает раздражение потребителей.

Например, упаковка молока может уменьшиться с 1 л до 800 или 900 мл, при том, что цена останется прежней. После принятия законопроекта потребитель будет сразу видеть, какая марка на самом деле дороже, а какая дешевле, и сможет выбрать удобный ему вариант.

«Людям будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения цена–качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно», - пояснил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Депутат также заявил, что необходимо будет внести изменения в КоАП, чтобы установить наказание за невыполнение соответствующего закона.

Ранее сообщалось, что в РФ и других странах мира ожидается увеличение цен на какао и шоколад. Причиной этому стали проливные дожди в Африке, уничтожившие значительную часть урожая, что привело к удорожанию какао-бобов на международном рынке.

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