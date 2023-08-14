Станция «Луна-25» изучит влияние солнечного ветра на поверхность спутника Земли

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Российская наука при помощи прибора межпланетной станции «Луна-25» намерена изучить влияние на оболочку Луны солнечного ветра. Особенность исследования заключается в том, что у Луны, в отличие от планеты Земля, нет своей атмосферы и магнитного поля. В связи с этим ветер, испускаемый Солнцем, напрямую атакует поверхность Луны.

О планируемом исследовании рассказал ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Он пояснил, что от Солнца ветер распространяется со скоростью в пределах 400-500 километров в секунду.

«У Земли он останавливается магнитным полем. Иногда частицы проникают за этот щит и рождают полярные сияния. На Луне нет магнитного поля и атмосферы, поэтому солнечный ветер фактически напрямую "бомбардирует" поверхность. Особенность этого взаимодействия с Луной, с ее плазменно-пылевой оболочкой будет исследовать один из приборов - ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л», - приводит его слова агентство.

Немногим ранее «Звезда» сообщала, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» покажут макет станции автоматической межпланетной станции «Луна-25». Масштаб макета - 1:5.

До этого, 11 августа, впервые в своей новейшей истории Россия отправила на Луну исследовательскую станцию «Луна-25». Ее запуск произведен с космодрома Восточный, использовалась ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».