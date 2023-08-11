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На форуме «Армия-2023» покажут макет станции «Луна-25»

Андрей Аркадьев
16:35 11.08.2023
Предприятие Роскосмоса покажет ряд масштабированных макетов современных гидрометеорологических спутников и систем выведения.
На форуме «Армия-2023» покажут макет станции «Луна-25»
© Фото: Роскосмос
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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» будет представлен макет автоматической межпланетной станции «Луна-25».

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, экспонат продемонстрирует научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина. Макет сделан в масштабе 1/5.

Кроме того, на форуме Центр Хруничева покажет макет ракеты сверхлегкого класса. Утверждается, что основные предпосылки для создания такой ракеты - перспективность направления по развертыванию многоспутниковых систем на базе малых космических аппаратов.

Напомним, 11 августа Россия запустила первую в новейшей истории страны исследовательскую лунную станцию «Луна-25». Запуск был произведен с космодрома Восточный, использовалась ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

«Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа. На форуме будет работать съемочная группа «Звезды». Представители Минобороны России, а также ключевые фигуры военно-промышленного комплекса, руководители крупных корпораций расскажут о новинках, представленных на стендах.

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