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Вашингтон анонсировал очередной транш военной помощи для Киева на $200 млн

Ян Брацкий
02:06 08.08.2023
Как ожидается, Киеву будут переданы ракетные комплексы TOW и Javelin, боеприпасы к ЗРК Patriot и средства разминирования.
Вашингтон анонсировал очередной транш военной помощи для Киева на $200 млн
© Фото: defense.gov
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Власти США намерены объявить о выделении Украине очередного транша военной помощи на $200 млн. Об этом сообщает агентство Reuters. В комплект поставки войдут, как ожидается, ракетные комплексы TOW и Javelin, боеприпасы к ЗРК Patriot и средства разминирования.

Ранее стало известно, что до конца этого года на рассмотрение Конгресса представят новый пакет помощи Украине.

Как отметил помощник министра армии по вопросам закупок Дуглас Буш, ожидается увеличение финансирования по вопросам закупки и производства боеприпасов для нужд ВСУ. Конкретные детали пакета помощи будут обсуждаться позже, добавил чиновник.

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