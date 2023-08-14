В Одесской области прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
Местные журналисты сообщили о раздающихся взрывах.
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В Одессе и Одесской области объявили воздушную тревогу. Сообщается о раздающихся взрывах. Информацию приводит местное издание «Суспільне Новини» («Общественные новости»).
«В Одессе раздались звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного"», - написало издание в своем Telegram-канале.
Ранее в четвертый раз за день по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Через два дня после этого в Киеве прогремели взрывы, объявили воздушную тревогу. Тогда мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян находиться в укрытиях.