Воздушная тревога объявлена по всей Украине в четвертый раз за день

Сигнал тревоги звучал с 23:22 по 23:26 (совпадает с московским временем).

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это произошло в четвертый раз за день.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой информации, сигнал тревоги звучал с 23:22 по 23:26.

В минувший понедельник воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.