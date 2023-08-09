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Воздушная тревога объявлена по всей Украине в четвертый раз за день

Ян Брацкий
23:48 09.08.2023
Сигнал тревоги звучал с 23:22 по 23:26 (совпадает с московским временем).
Воздушная тревога объявлена по всей Украине в четвертый раз за день
© Фото: Mykola Miakshykov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это произошло в четвертый раз за день.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой информации, сигнал тревоги звучал с 23:22 по 23:26.

В минувший понедельник воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.

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