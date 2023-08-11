В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Кличко призвал жителей столицы Украины находиться в укрытиях.
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Global Look Press
В Киеве прогремели взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
Градоначальник призвал киевлян находиться в укрытиях. В настоящий момент в столице Украины объявлена воздушная тревога.
«Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!» - написал он.
Сирены воздушной тревоги сейчас звучат во всех регионах страны. Изначально тревогу объявили в Киеве и области.
Накануне в Ровненской области загорелась нефтебаза. По словам главы региона Виталия Коваля, объект был разрушен.