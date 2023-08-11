В стране и мире В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога Анна Назайкина Кличко призвал жителей столицы Украины находиться в укрытиях. © Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: В Киеве прогремели взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. Градоначальник призвал киевлян находиться в укрытиях. В настоящий момент в столице Украины объявлена воздушная тревога. «Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!» - написал он. Сирены воздушной тревоги сейчас звучат во всех регионах страны. Изначально тревогу объявили в Киеве и области. Накануне в Ровненской области загорелась нефтебаза. По словам главы региона Виталия Коваля, объект был разрушен. Экспертное мнение и аналитика