Шойгу продемонстрировали модернизированный вертолет Ми-28НМ на «Армии-2023»

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Главе Минобороны России Сергею Шойгу в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» показали модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ.

Также в ходе посещения авиационной экспозиции на аэродроме Кубинка Шойгу осмотрел новейшие ракеты для истребителя пятого поколения Су-57. Как сообщалось ранее, представитель предприятия-разработчика выразил уверенность, что самолеты повысят возможности поражения целей.

Форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа 2023 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. В мероприятии примут участие представители Минобороны России, ключевые фигуры военно-промышленного комплекса и главы крупнейших корпораций. Гостями форума станут представители 108 стран.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.