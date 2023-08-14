В стране и мире МВТФ Армия-2023 Шойгу осмотрел авиационные разработки на аэродроме Кубинка в ходе «Армии-2023» Министру обороны России представили в том числе новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел авиационную экспозицию, представленную на аэродроме Кубинка в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». В том числе Шойгу продемонстрировали новейшие ракеты для новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Представитель предприятия-разработчика сообщил министру, что они могут существенно повысить возможности поражения целей. Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу на Новой Земле проверил российскую группировку войск. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика