Шойгу осмотрел авиационные разработки на аэродроме Кубинка в ходе «Армии-2023»
Министру обороны России представили в том числе новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел авиационную экспозицию, представленную на аэродроме Кубинка в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023».
В том числе Шойгу продемонстрировали новейшие ракеты для новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Представитель предприятия-разработчика сообщил министру, что они могут существенно повысить возможности поражения целей.
Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу на Новой Земле проверил российскую группировку войск.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.