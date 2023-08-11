В подмосковном «Патриоте» идут последние приготовления к «Армии-2023»

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В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье проходят последние приготовления к Международному военно-техническому форуму «Армия-2023». На форуме будет показано 28 тысяч образцов вооружения, включая передовые модели бронетехники, артиллерии, авиации.

Гостям впервые представят пусковую установку мобильного ракетного комплекса «Ярс» и разгонный блок гиперзвукового комплекса «Авангард». Отдельная экспозиция будет посвящена технике, которая эффективно показала себя в бою в зоне специальной военной операции.

Мероприятие посетят делегации из 108 стран. По традиции в выставочном центре будет работать выездная студия «Звезды». Конструкторы, главы крупнейших корпораций и представители руководства Минобороны расскажут о деталях переговоров на площадке форума, раскроют эксклюзивные подробности о новинках вооружений. Форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.