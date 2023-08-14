Главный конструктор «СКБМ» Абдулов заявил, что отечественные БМП подвижнее западных

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Отечественные БМП более подвижны и лучше вооружены в сравнении с западными образцами, что показал опыт проведения специальной военной операции. Однако зарубежные боевые машины хоть и отличаются меньшей маневренностью, но оснащены более прочной броней. Об отличиях в БМП рассказал в студии «Звезды» главный конструктор ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Ставка отечественных разработчиков - подвижность и вооружение, у западных аналогов - склонность к защищенности. Но надо отметить, что любую технику можно поразить, и опыт СВО это показал. Вся техника высоко бронированная, с высокой степенью защиты, она все равно поражается. Требуется больше средств поражения, но поразить можно», - сказал он.

Российские разработчики ищут компромисс между подвижностью и защищенностью, параллельно создавая средства поражения для борьбы с западными БМП. Опыт СВО показывает, что сейчас российские военные эффективно борются с противником на поле боя различными средствами поражения. Кроме того, наши конструкторы при содействии Минобороны изучают технику западного производства, находят технические решения, которые помогают совершенствовать отечественную технику.

Ранее сообщалось, что министру обороны России Сергею Шойгу на форуме «Армия-2023» показали новейшие средства поражения для Су-57.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.