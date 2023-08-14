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Шойгу на форуме «Армия-2023» показали новейшие средства поражения для Су-57

11:00 14.08.2023
Современные средства авиационного поражения могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу во время обхода экспозиции форума «Армия-2023» на аэродроме Кубинка представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57.

Также главе российского оборонного ведомства рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне специальной военной операции, отметив, что отличительная особенность самолета - малая заметность.

О том, что поставки истребителей с двигателями второго этапа начнутся в рамках действующего контракта с Минобороны РФ, сообщил на прошлой неделе первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

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