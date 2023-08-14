Конструктор бронетехники Абдулов: трофеи позволяют улучшать российские образцы

Сергей Абдулов подчеркнул, что нельзя недооценивать противника. Его наиболее удачные решения будут реализованы на отечественной военной технике.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Исполнительный директор - главный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов рассказал «Звезде» об изучении трофейной техники, которая достается российским войскам в ходе спецоперации.

«Потенциального противника... то есть уже реального практически противника, надо знать в лицо», - сказал Абдулов в студии нашего телеканала на форуме «Армия-2023».

Сергей Абдулов заявил, что благодаря сотрудничеству с Минобороны России получается искать в трофеях наиболее интересные технические решения. Это помогает уже улучшать свою технику.

Конструктор подчеркнул, что нельзя недооценивать неприятеля. Наиболее удачные решения могут быть реализованы и на российских образцах.

Ранее сообщалось, что министр обороны России осмотрел авиационные разработки на аэродроме Кубинка в ходе «Армии-2023».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.