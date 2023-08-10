Российские военные получат Су-57 с новыми двигателями по действующему контракту

Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа, подчеркнули в Ростехе.

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Поставки истребителей Су-57 с двигателями второго этапа начнутся в рамках действующего контракта с Минобороны РФ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Проходят летные испытания самолеты с двигателем второго этапа. Уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка Су-57 с новым двигателем», - сказал он.

Артяков также сообщил о планах нарастить темпы выпуска истребителей Су-57 в соответствии с госконтрактом.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов.