Bild сообщила о планах Rheinmetall поставить Киеву беспилотники LUNA NG

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Концерн Rheinmetall, который является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе, до конца этого года отправит Киеву современный разведывательный беспилотный летательный аппарат LUNA NG. Об этом сообщает «360» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

По данным немецкого издания, беспилотник включает в себя наземную станцию управления с несколькими дронами и стартовую катапульту. Автор материала назвал LUNA NG совершенно новой системой БПЛА, которая превосходит предыдущую модель по всем основным показателям.

Беспилотник данного типа может быть применен не только в качестве разведывательной системы. Он также способен обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь. Буквы NG означают «Новое поколение» дрона LUNA. Другие модели дронов уже поставлены Украине из запасов ВС Германии. В публикации отмечается, что вскоре появится модель, которая может нести оружие, однако это невозможно с текущей версией, которая будет отправлена ВСУ.

Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что позиция Берлина по вопросу поставок на Украину крылатых ракет дальнего действия Taurus не изменилась, а новая информация отсутствует. По его словам, внимание Германии сосредоточено на поставках вооружения для ПВО, тяжелой артиллерии, а также танков. По мнению обозревателя Welt Тора Барфуса, нерешительность Шольца в вопросах предоставления Украине новых видов оружия наносит вред и Берлину, и Киеву.