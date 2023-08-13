Уровень воды в Уссурийске за ночь поднялся на 16 см

Уссурийск оказался разделен на две части, сообщили в администрации городского округа.

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В администрации Уссурийского городского округа Приморского края сообщили, что вода продолжает прибывать в населенный пункт. К настоящему моменту Уссурийск оказался разделен на две части.

«Вода [в реке Раздольной] прибывает, за ночь на 16 см. Работает три ПВР (пункта временного размещения)», - передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что на сельских территориях и главной дороге, которая ведет к Борисовке, Кроуновка и другим населенным пунктам, вода начала спадать, что позволило проводить восстановительные работы.

«После сегодняшней ночи город поделен на две части, и сообщение нарушено очень сильно», - заключили в администрации Уссурийска.

По данным местных властей, отрезанным оказался микрорайон Слобода, в нем находится главный пункт временного размещения. Отмечается, что ПВР уже переполнен, и людей туда больше не привозят. В настоящий момент решается вопрос об открытии еще одного пункта.

Также стало известно, что в результате паводка в Уссурийске были эвакуированы 768 жителей. По данным Министерства по делам ГО и ЧС региона, количество подтопленных домов в Приморском крае возросло до 4 368.