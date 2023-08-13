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Количество погибших от природных пожаров выросло до 89

Максим Крюков
06:42 13.08.2023
По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, число жертв будет расти, и власти хотят подготовить людей к этому.
Количество погибших от природных пожаров выросло до 89
© Фото: County Of Maui, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Количество жертв природных пожаров на Гавайях достигло рекордной отметки в 89 человек. Об этом сообщил губернатор американского штата Джош Грин.

«Число погибших в результате пожаров, охвативших Мауи со вторника, увеличилось до 89 человек», - передает его слова телеканал NBC News.

Глава штата также заявил, что число погибших будет расти, и власти хотят подготовить местных жителей к этому. Как отмечает источник, лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в современной истории Соединенных Штатов Америки. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован после пожара в Калифорнии в 2018 году, в результате которого погибли 85 человек.

Накануне в управлении округа Мауи заявили, что в результате стихии на Гавайях количество погибших достигло 80 человек. До этого администрация штата сообщила о 67 жертвах лесных пожаров.

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