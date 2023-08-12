Число жертв на Гавайях возросло до 67 человек

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Количество жертв от природных пожаров на острове Мауи, Гавайи, возросло до 67 человек. Об этом сообщили в The Guardian со ссылкой на администрацию штата. Губернатор региона Джош Грин также добавил, что пока рано говорить, работала ли должным образом система экстренного оповещения в момент возникновения пожара.

«Мне еще слишком рано об этом говорить. Большая часть оборудования была уничтожена пожаром, и это очень отдаленное место», - заявил Грин.

Число погибших в 67 человек делает лесные пожары на острове Мауи самым смертоносным стихийным бедствием в истории штата Гавайи. По мере продолжения поисково-спасательных операций власти штата находят все большее количество жертв. На данный момент экстренные службы еще не приступали к разбору завалов домов.

Напомним, ранее сообщалось о 59 погибших в пожаре на Гавайях. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести, рассказали власти Гавайских островов . В городе Лахайны действует комендантский час с 22:00 до 6:00, а западная часть острова Мауи остается без воды и электричества.