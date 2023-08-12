Количество погибших при пожарах на Гавайях достигло 80

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В результате природных пожаров на Гавайях количество погибших достигло 80 человек. Об этом сообщило управление округа Мауи.

«Число погибших достигло 80», - передает ТАСС сообщение пресс-службы округа.

Сегодня утром администрация штата сообщила, что число жертв от природных пожаров на острове Мауи возросло до 67 человек. По словам губернатора региона Джоша Грина, пока рано говорить, работала ли должным образом система экстренного оповещения в момент возникновения возгорания.

За несколько часов до этого Грин заявил, что количество жертв увеличилось до 59 человек. По его словам, эвакуация местного населения и оценка разрушений в районе Мауи продолжается. Известно о повреждении более тысячи домов и других построек, включая исторически важные здания, при этом сотни домов были полностью сожжены.