В стране и мире Глава МЧС РФ направил оперативную группу в пострадавшее от паводка Приморье Ян Брацкий Недавно в Уссурийске прорвало дамбу, которая долгое время сдерживала паводок. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Оперативная группа центрального аппарата МЧС России направлена в Приморский край для координации работ по ликвидации последствий масштабного наводнения, сообщается в Telegram-канале ведомства. Накануне стало известно, что 32 населенных пункта оказались отрезанными от сообщения, 543 частных дома подтоплены, в воде стоят 1429 приусадебных участков. Для движения автомобилей перекрыты 40 участков автодорог. В девяти краевых муниципалитетах введен режим ЧС. Сильнейшие паводки в Приморье вызваны тайфуном «Ханун». Самая напряженная ситуация к этому часу складывается в Уссурийске и Спасске-Дальнем. Людей из этих населенных пунктов эвакуируют в места временного размещения. Недавно прорвало дамбу, река Раздольная вышла из берегов еще более осложнив ситуацию на местах. Под воду ушел частный сектор, гаражи с автомобилями, детские сады. Спасатели снимают людей прямо с балконов, садят в лодки и вывозят в безопасные места. Экспертное мнение и аналитика