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Шольц отказался поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus для ударов по РФ

Максим Крюков
20:33 02.07.2023
В конце мая Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, дальность действия которых достигает 500 километров.
Шольц отказался поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus для ударов по РФ
© Фото: CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Берлин откажется от поставок киевскому режиму крылатых ракет дальнего действия Taurus, чтобы вооруженные формирования украинских националистов не использовали их для ударов по объектам на территории России. Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом: мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось, чтобы попадать по российским территориям», - приводит РИА Новости слова немецкого политика из интервью телеканалу ARD.

В конце мая немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, дальность которых достигает 500 километров. По данным издания, тема поставок дальнобойных ракет обсуждалась на встрече президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ в Берлине.

На этой неделе Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готовой продолжать поставки вооружений Украине в течение долгого срока. По его словам, если Берлин не будет к этому готов, то не сможет «внести свой вклад» в поддержку Киева в долгосрочной перспективе.

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