Минобороны России сообщило об уничтожении очередного БПЛА над Белгородской областью

Аппарат сбит ПВО 13 августа около 22.00 по московскому времени.

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Очередной украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен в Белгородской области, сообщило Минобороны России. Это произошло 13 августа около 22.00 по московскому времени.

Дрон самолетного типа сбит силами ПВО, говорится в сообщении. Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России. Пострадавших и разрушений нет.

Украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области также около 13.30 13 августа, сообщили ранее в Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье вечером в одной из многоэтажек города с 7 по 13 этаж обвалилась плитка фасада. В доме повреждены окна, кондиционеры и 15 автомобилей. По предварительной информации, это произошло в результате атаки беспилотников, сказал глава региона.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.