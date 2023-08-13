Над Белгородской областью уничтожен дрон, который должен был атаковать объект в РФ
Российским средствам ПВО удалось обнаружить объект, а затем уничтожить его.
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Российские военнослужащие пресекли атаку Киева над Белгородской областью. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Как утверждается, Украина планировала совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, используя беспилотник самолетного типа.
Российским средствам ПВО удалось обнаружить объект, а затем уничтожить его. Это произошло приблизительно в 13.30 по московскому времени.
В результате произошедшего никто не страдал, разрушений также нет.
Ранее над Курской областью средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.