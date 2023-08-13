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Гладков заявил, что беспилотник мог стать причиной взрыва в Белгороде

Сергей Лебедев
19:42 13.08.2023
В многоэтажном доме выбиты окна, повреждены фасад и кондиционеры.
Гладков заявил, что беспилотник мог стать причиной взрыва в Белгороде
© Фото: vvgladkov, Telegram
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В Белгороде сегодня вечером в одной из многоэтажек на уровне с 7 по 13 этаж обвалилась плитка вентилируемого фасада. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также в доме выбиты окна, повреждены кондиционеры и 15 автомобилей.

По предварительной данным, повреждения получены в результате атаки беспилотников. По словам главы региона, причины случившегося сейчас выясняются. На месте ЧП работают оперативные службы.

На данный момент продолжается поквартирный обход. Вячеслав Гладков пообещал помочь с восстановлением.

Раннее сообщалось, что российские военные пресекли атаку Украины над Белгородской областью. Киев планировал совершить террористический акт с использованием БПЛА самолетного типа.

Средствам противовоздушной обороны удалось обнаружить объект и уничтожить его. Это произошло приблизительно в половину второго дня. Никто не пострадал.

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