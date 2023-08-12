В Уссурийске прорвало дамбу, сдерживавшую паводок

В настоящее время сообщается о притоке воды в город.

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В Уссурийске, Приморский край, прорвало дамбу, которая сдерживала паводок. Об этом РИА Новости рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе города.

«Прорвало, да, дамбу... Был перелив, сверху был перелив ночью, через верх дамбы. Соответственно, начала разрушаться, и вот сейчас только она вылетела», - сообщили в диспетчерской службе.

Вчера в Уссурийском городском округе за день выпало 117 миллиметров осадков, в то время как нормой для края является 120-130 миллиметров. В Приморском крае из-за сильных дождей перекрыли несколько районных и краевых дорог, проезда нет в селе Богатырка и Монакино Уссурийского городского округа.

Накануне сообщили, что в Приморье бушует непогода вследствие влияния в регионе тайфуна «Ханун». Сообщается о жертвах мощных дождей - погибли два мальчика 12 и 13 лет.