На российской станции «Луна-25» включили научные приборы

Уже получены первые данные измерений на перелете к естественному спутнику Земли.

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На летящей к естественному спутнику Земли российской автоматической станции «Луна-25» проведены первые включения научных приборов. Об этом сегодня сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что все системы автоматической станции работают штатно. На данный момент получены первые данные измерений на перелете к Луне.

«Научная команда проекта приступила к их обработке», - отметили в государственной корпорации.

Напомним, 11 августа Россия запустила первую в новейшей истории страны исследовательскую лунную станцию «Луна-25». Запуск был произведен с космодрома Восточный, использовалась ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Станция прилунится ориентировочно 21 августа.

«Луна-25» будет анализировать состав грунта на Южном полюсе спутника, где еще не бывали космические аппараты. Предполагается, что в грунте удастся обнаружить воду. Это позволит решить вопросы с обеспечением будущей базы кислородом и топливом для освоения Луны.