Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии

Этот монумент в селе Корпач за 10 лет вандалы атаковали уже пять раз, сообщил глава поискового движения и национального оргкомитета «Победа».

© Фото: soldat_pobedi, Telegram

В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам у села Корпач Единецкого района, сообщил глава поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович. Фото монумента он разместил в своем Telegram-канале «Солдат Победы».

Неизвестные оставили надпись краской на постаменте на румынском языке. Рядом нарисован символ профашистской румынской партии «Железная гвардия», которая действовала в период между двумя мировыми войнами на территории Румынии.

Этот монумент в селе Корпач за 10 лет вандалы атаковали уже пять раз, сообщил Петрович. Памятник обливали краской и ломали гранитную плиту. Виновных не нашли ни разу.

Памятник установлен в честь выхода советских войск на госграницу в марте 1944 года.

Ранее во Львове неизвестные пытались украсть останки легендарного советского разведчика, героя Советского Союза Николая Кузнецова на Холме Славы. В этой области Украины до конца года собираются добиться сноса всех памятников советской эпохи.