Во Львове попытались украсть останки советского разведчика Кузнецова
Попытка не удалась, сейчас на месте работают правоохранители.
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Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что неизвестные пытались украсть на Холме Славы останки легендарного советского разведчика, героя Советского Союза Николая Кузнецова, однако их попытка провалилась.
«Какие-то бестолковые хотели украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная», - написал он в своем Telegram-канале.
В настоящий момент на месте работают правоохранители. Садовой уточнил, что детали по инциденту будут у ГУР (Главного управления разведки).
«Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим», - добавил градоначальник.
Ранее сообщалось, что власти Львовской области до конца года собираются добиться сноса всех памятников советской эпохи.