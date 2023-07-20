Пять памятников советским солдатам снесли за сутки во Львовской области

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Пять памятников советским солдатам в местах ожесточенных боев с фашистами в 1941-1944 гг. демонтировали во Львовской области в течение 19 июля. О разрушении воинских мемориалов сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

По информации агрегатора, в Львовской области форсировали демонтаж монументов, установленных в эпоху СССР - с начала года в этом регионе сломали уже 123 памятника.

Глава областной администрации Максим Козицкий подтвердил намерение до конца 2023 года избавиться от всех памятников советской эпохи.

Ранее сообщалось о сносе памятника первому космонавту Юрию Гагарину у центра детского и юношеского творчества в Дарницком районе Киева.

По данным МИД РФ под маской «декоммунизации» на территории Украины уничтожают не только памятника советского прошлого, но и все что связано с российской историей и культурой. В течение 2022-2023 годов были демонтированы порядка 30 памятников поэту Александру Пушкину.