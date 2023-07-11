Трамп раскритиковал передачу кассетных боеприпасов Украине

Экс-глава государства обвинил действующего президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в том, что он еще больше приближает страну к третьей мировой войне.

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Бывший президент США Дональд Трамп выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов. Заявление об этом распространено пресс-службой экс-главы Белого дома во вторник, 11 июля.

Трамп обвинил действующего президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в том, что он еще больше приближает страну к третьей мировой войне. Глава государства должен прилагать усилия к тому, чтобы остановить войну и прекратить «ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией», говорится в заявлении.

Дональд Трамп указал также, что если у Вашингтона на самом деле закончились снаряды, то Белому дому следовало бы прекратить их поставку Украине, чтобы на разбазаривать последние запасы.

Ранее Байден заявил, что ему нелегко далось решение о поставке кассетных боеприпасов Киеву. Глава Белого дома назвал это «временной мерой», связанной с нехваткой обычных боеприпасов.