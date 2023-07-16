Трамп назвал Байдена не способным управлять США в «самое опасное время в истории»

Бывший глава Белого дома назвал Байдена «некомпетентным человеком» и добавил, что на его месте смог бы предотвратить многие внутренние и внешнеполитические проблемы США.

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Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава Белого дома Джозеф Байден не в состоянии управлять страной в нынешних условиях и при тех проблемах, которые сейчас переживают Соединенные Штаты. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

Бывший президент сказал, что есть «умные люди», которые по праву занимают свой пост. В их числе он назвал французского президента Эмманюэля Макрона. В этот же список Трамп внес российского лидера Владимира Путина.

При этом в Вашингтоне занимает пост главы государства человек, «который понятия не имеет, что происходит», сказал Трамп. Он назвал Джозефа Байдена «некомпетентным человеком» и добавил, что, оставаясь на посту главы Белого дома, смог бы предотвратить многие внутренние и внешнеполитические проблемы США.

Кроме того, экс-президент выразил мнение, что Соединенные Штаты сейчас переживают «самое опасное время в своей истории».

В ходе того же интервью Дональд Трамп рассказал, как остановил бы конфликт на Украине. По его словам, он бы сказал Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение».