В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп назвал Байдена не способным управлять США в «самое опасное время в истории»

Владимир Рубанов
22:07 16.07.2023
Бывший глава Белого дома назвал Байдена «некомпетентным человеком» и добавил, что на его месте смог бы предотвратить многие внутренние и внешнеполитические проблемы США.
Трамп назвал Байдена не способным управлять США в «самое опасное время в истории»
© Фото: Shealah Craighead, White House, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава Белого дома Джозеф Байден не в состоянии управлять страной в нынешних условиях и при тех проблемах, которые сейчас переживают Соединенные Штаты. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

Бывший президент сказал, что есть «умные люди», которые по праву занимают свой пост. В их числе он назвал французского президента Эмманюэля Макрона. В этот же список Трамп внес  российского лидера Владимира Путина.

При этом в Вашингтоне занимает пост главы государства человек, «который понятия не имеет, что происходит», сказал Трамп. Он назвал Джозефа Байдена «некомпетентным человеком» и добавил, что, оставаясь на посту главы Белого дома, смог бы предотвратить многие внутренние и внешнеполитические проблемы США.

Кроме того, экс-президент выразил мнение, что Соединенные Штаты сейчас переживают «самое опасное время в своей истории».

В ходе того же интервью Дональд Трамп рассказал, как остановил бы конфликт на Украине. По его словам, он бы сказал Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:08 Спорт
Первая ракетка мира Алькарас впервые выиграл Уимблдон
20:50 В стране и мире
Видео
Жилая пятиэтажка загорелась в Донецке после обстрела, есть пострадавшие
18:07 В стране и мире
В Иране развернули полицейские патрули для контроля за ношением хиджаба
17:35 В стране и мире
Российские «дочки» Danone и «Балтики» перешли под управление Росимущества
17:17 В стране и мире
Белый дом сообщил, что вопрос о членстве Украины в НАТО закрыт
Популярное
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Telegraph: праправнучка полицейского установила личность Джека Потрошителя
Кэмерон не станет снимать сериал о трагедии батискафа «Титан»
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.